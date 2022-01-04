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Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı

Yunanistan'da, günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıkarken, Noel tatili dönüşü okullardaki Kovid-19 tedbirlerinin artırılacağı bildirildi.

04 Ocak 2022 Salı 23:34
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Yunanistan'da günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı
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Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 bin 126 vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Toplam vaka sayısıysa 1 milyon 344 bin 923'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 21 bini geçti.

OKULLARDAKİ KOVİD-19 TEDBİRLERİN ARTIRILACAĞI BELİRTİLDİ

Yunanistan Eğitim ve Din Bakanı Niki Kerameos, yaptığı açıklamada Noel tatili sonrası açılacak okullarda, Kovid-19 tedbirlerinin artırılacağını bildirdi.

Okulların önceden planlandığı gibi 10 Ocak'ta açılacağını belirten Kerameos, öğrencilere devlet tarafından ücretsiz temin edilen, evlerinde kendi kendilerine uygulayabilecekleri Kovid-19 test kiti sayısının okulların açılacağı ilk hafta için ikiden üçe çıkarılacağını kaydetti.

Kerameos, 10 Ocak'tan itibaren aşılı öğrenci ve öğretmenlerin de aşısız öğrenci ve öğretmenler gibi haftada iki kez test yaptırması gerekeceğini ifade etti.

Ülkedeki hakim Kovid-19 varyantı Omicron'un yayılış hızına dikkat çeken Kerameos, bir sınıfta vaka tespit edilmesi halinde sınıftaki öğrencilerin tamamına Kovid-19 testi uygulanacağını bildirdi. Kerameos, sınıfta vaka tespit edilmesi durumunda, aşısız öğrencilerden 5 günde 5 test istenirken, aşılı öğrencilerden 5 günde 3 test talep edileceğini aktardı.

PCR TESTİNDE TAVAN FİYAT BELİRLENDİ

Kalkınma ve Yatırım Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Ocak'tan itibaren tüm özel klinik ve laboratuvarlarda yapılacak PCR testleri için tavan fiyatın 47 avro olarak belirlendiği bildirildi.

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