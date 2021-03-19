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Yunanistan'da kademeli normalleşme

Yunanistan, son haftalardaki vaka artışına rağmen bazı kısıtlamalarda gevşetmeye gidiyor.

19 Mart 2021 Cuma 23:20
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Yunanistan'da kademeli normalleşme

Kademeli normalleşme planı kapsamında gelecek hafta Yunanistan'da bazı kısıtlamalar kaldırılacak. Hastanelerdeki yoğunluğa rağmen hükümetin bu adımla ekonomiyi düzeltmeyi amaçladığı belirtiliyor.
Kademeli normalleşme ile kuaför ve güzellik salonları 22 Mart'tan itibaren yeniden açılacak. Vatandaşlar sağlık numaralarını beyan ederek haftada bir eczanelerden ücretsiz hızlı Corona virüs testi alabilecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulaması ise artık yalnızca hafta içi değil hafta sonu da akşam 21'de başlayacak

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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