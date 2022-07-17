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Yunanistan'da kargo uçağı düştü

Ukraynalı firmaya ait, "tehlikeli madde" taşıyan kargo nakliye uçağı Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü. Uçağın düşmesinin ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu ve yangın başladı. "Tehlikeli madde" nedeniyle itfaiye güçleri ve ilk yardım ekipleri olay yerinden uzaklaştırıldı. Uçakta sekiz mürettebatın olduğu tahmin ediliyor.

17 Temmuz 2022 Pazar 10:48
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Yunanistan'da kargo uçağı düştü
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Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağının Yunanistan'ın kuzeyine düştüğü bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, uçak "tehlikeli madde" taşıyordu. Bu nedenle, yetkililer uçağın cumartesi gecesi düştüğü Kavala'nın Palaiohoriou bölgesindeki tüm itfaiye güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Patlayıcı uzmanlarından oluşan bir ekip ise uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğunu belirleyerek, alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere olay yerine doğru harekete geçti.

PİLOT MOTOR ARIZASI BİLDİRDİ

Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü.

Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.

Kazanın yaşandığı alanda yanık yakıt kokusu ve yoğun duman hakim.

Uçakta sekiz mürettebatın olduğu tahmin ediliyor.

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