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Yunanistan'da korona virüsten ilk ölüm

Çin'de ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Yunanistan’da ilk ölüm gerçekleşti.

12 Mart 2020 Perşembe 09:44
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Yunanistan'da korona virüsten ilk ölüm

Avrupa'da da hızla yayılmaya devam eden korona virüsten Yunanistan'da ilk ölüm gerçekleşti. 

Patras Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan 66 yaşındaki bir erkeğin bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail’den dönen 66 yaşındaki Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Karısına da koronavirüs teşhisi konduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişinin 10 gün önce İsrail’e birlikte gittiği 54 kişilik gruba da koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanKoronavirüsCorona
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