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Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı

Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle 30 Kasım'a kadar sürecek genel karantina uygulaması bir hafta uzatıldı.

26 Kasım 2020 Perşembe 14:59
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Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı

Ülkede 30 Kasım'a kadar sürmesi öngörülen genel karantina ve 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 7 Aralık saat 06.00'ya kadar uzatıldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, özellikle Selanik, Serez, Larissa, Akarnania, Midilli ve Ahaya'da enfeksiyon oranının endişe verici olduğunu söyledi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, solunum cihazına bağlı COVID-19 hastalarının sayısı 597'ye ulaştı; 2 bin 152 yeni vaka kaydedildi, 87 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 97 bin 288 vaka, 1902 ölüm kaydedildi.

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