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Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

18 Mart 2020 Çarşamba 17:56
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Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde koronavirüs tespit edildi.

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesi'nde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı. Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.

Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanKoronavirüs
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