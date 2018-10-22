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Yunanistan'da liseliler Eğitim Bakanı'nın makamını bastı

Yunanistan'da üniversite girişi sınavında yapılması planlanan değişikleri protesto eden lise öğrencileri, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu'nun makamını işgal etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:25
Yunanistan'da liseliler Eğitim Bakanı'nın makamını bastı

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri öngören kanun tasarısını ve orta öğretimdeki sorunları protesto etti.

Polis engelini aşan öğrenciler önce bakanlığın bahçesine girdi. Onlarca öğrenciden oluşan bir grup ise Bakan Gavroglu'nun makam ofisine girerek işgal eylemi başlattı.

Makamda eylemlerini sürdüreceklerini belirten öğrenciler, sorunlarını doğrudan Gavroglu'na anlattı. Protestocular, "orta öğretimin iş gücü piyasasına mal üreten bir fabrikaya dönüşeceğini" ileri sürdü.

Sorunları dinleyen Gavroglu ve öğrenciler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

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YunanistanLiselilerEğitim BakanıMakamHaber
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