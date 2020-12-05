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Yunanistan'da polis karakoluna saldırı: 5 yaralı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis karakoluna düzenlenen saldırıda 5 emniyet görevlisi yaralandı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:08
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Yunanistan'da polis karakoluna saldırı: 5 yaralı

Atina'nın Kolonos semtindeki polis karakoluna 70-80 kişilik maskeli bir grup tarafından taş ve sopalarla saldırı yapıldı. 1'i ağır olmak üzere 5 emniyet görevlisinin yaralandığı saldırıda eylemciler, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden Aleksis Grigoropulos'un ölüm yıl dönümü nedeniyle dövizler açtı ve slogan attı.

Polis, saldırı üzerine yarın kentte yapılması öngörülen tüm gösterileri yasakladığını duyurdu.

Kent merkezindeki metro istasyonlarının kapatılacağı belirtilirken, emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önemleri alacağı aktarıldı.

Olay

Atina'nın Eksarhia semtinde 15 yaşındaki Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de devriye gezen bir polis tarafından vurulmuştu.

Grigoropulos'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi, günlerce protesto edilmiş, çok sayıda kamu binası, banka ve iş yeri ateşe verilmişti.

Grigoropulos'un ölümüne neden olan emniyet görevlisi Epaminondas Korkoneas, 2010'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 

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