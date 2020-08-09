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Yunanistan'da şiddetli yağış 2 can aldı

Yunanistan’ın Eğriboz Yarımadası’nda (Eyvia) etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

09 Ağustos 2020 Pazar 14:22
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Yunanistan'da şiddetli yağış 2 can aldı

Yerel medyadaki haberlere göre, sabah erken saatlerde başlayan şiddetli yağış sonucu Massapitu nehrinin taşmasıyla Psahna, Politika ve Lefkanti bölgelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, Politika’da evlerinde mahsur kalan 86 yaşındaki bir erkek ile 85 yaşındaki bir kadının cesedine ulaşırken, 8 aylık bir bebeğin ise kaybolduğu bildirildi.

Eğriboz’un güneyindeki yerleşim birimlerinde de çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı, yolların kapandığı, ev, otomobil ve iş yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Şiddetli yağışların etkili olmaya devam ettiği bölgede kurtarma çalışmalarında itfaiye ve sahil güvenlik birimlerinin de yer aldığı aktarılarak kara ve denizden ulaşımın mümkün olmadığı Burci ve Lefkanti’de evlerinin çatısına çıkan kişilerin helikopter ile kurtarılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Yunan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, bölgede kötü hava koşullarının devam edeceği ifade edilerek, halka kendilerini korumak için önlem almaları uyarısında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanSelşiddetli Yağış
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