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Yunanistan'da sular durulmuyor! Miçotakis'i terleten iki soru

Yunanistan’da casus yazılım "Predator" ile telefon dinleme skandalında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un da dinlendiği iddia edildi.

04 Aralık 2022 Pazar 22:39
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Yunanistan'da sular durulmuyor! Miçotakis'i terleten iki soru



Yunanistan’da, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) önemli isimlerin cep telefonlarına "Predator" adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlediği yönündeki isimlere yenileri eklendi. Yunanistan’daki dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento Gazetesi, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Korgeneral Charalampos Lalousis’in telefonlarının dinlendiğini iddia etti. Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA), gazetenin iddialarının ardından bir bildiri yayınlayarak, hükümete iki soru sordu. Bildiride, “Yunanistan İstihbarat Teşkilatı’nın, ülkenin silahlı kuvvetlerinin liderlerini hedef aldığı doğru mu? Ülkenin istihbarat teşkilatından sorumlu olan isimler ve ülkenin Başbakanı Sayın Miçotakis bu iddiaları inkar edebilir mi? Net cevaplar bekliyoruz” denildi.

Daha önce yayınlanan listelerde ise, Yunanistan’ın eski Emniyet Genel Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamlarının isimleri yer almıştı.

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