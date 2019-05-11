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Yunanistan'da SYRIZA hükümetine bir kez daha güvenoyu

11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:26
Yunanistan'da SYRIZA hükümetine bir kez daha güvenoyu
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Yunanistan'da SYRIZA hükümeti Meclisten bir kez daha güvenoyu aldı.

Yunan Meclisinde yapılan güvenoyu oylamasında hükümet, SYRIZA milletvekilleri ve bazı bağımsız vekillerin desteğiyle onay aldı. 

Oylamaya katılan 289 milletvekilinden 153'ü "evet" oyu verirken, 136'sı "hayır" oyu kullandı.

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Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi, Sağlık Bakan Vekili Pavlos Polakis'in ND'den engelli bir siyasetçiyi "devlet imkanlarını sömürmek"le itham etmesi üzerine gensoru önergesi vermişti. 

Kabine üyesi Polakis'i savunan Başbakan Aleksis Çipras ise gensoru önergesini hükümete karşı güvenoyu oylamasına çevrilmesini talep etmişti.

Yunanistan'da anayasaya göre, hükümetin güvenoyu alabilmesi için oylamaya katılan vekillerin salt çoğunluğunun onayını alması gerekiyor. Yunan Meclisi 300 milletvekilinden oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
SYRIZA
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