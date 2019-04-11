Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi

11 Nisan 2019 Perşembe 13:43
Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi
banner44

 Yunan ve İspanyol doktorlar, "tıp tarihine" geçecek bu yöntemin dünya genelinde bebek sahibi olamayan çiftlere umut olacağını söyledi.  İki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle doğan 2,9 kilogram ağırlığındaki bebek ve 32 yaşındaki annesinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Adı açıklanmayan bebek, mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen bu yöntemle doğan ikinci bebek oldu. Daha önce Ürdünlü bir kadın 2016'da Meksika'da bu yolla çocuk sahibi olmuş, ancak doğum etik açıdan tartışmalara yol açmıştı. Mitokondriyal hastalıklar anneden bebeğe geçiyor. Her 6 bin 500 bebekten biri, ciddi bir mitokondriyal hastalıkla doğuyor. Mitokondriyal hastalıkla doğanlarda enerji eksikliği nedeniyle vücut, fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Hücrelerde hareketi ileten kısımların zarar görmesiyle ortaya çıkan hastalık kas güçsüzlüğü, körlük, kalp yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.

banner41
'KADINLARIN KENDİ GENLERİYLE BEBEK SAHİBİ OLMA HAKKI GERÇEK OLDU'

Atina'daki "Yaşam Enstitüsü" Başkanı Dr. Panayiotis Psathas, "Bir kadının kendi genleriyle anne olabilme hakkı gerçeğe dönüştü" dedi. Psathas "Yardımla üreme tedavisindeki bu uluslararası buluşla, daha önce tüp bebek girişimleri başarısız olan ya da mitokondriyal genetik hastalığı olan kadınların sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı olabileceğiz" dedi.

'DENEMELERE 24 KADIN DAHA KATILDI, SEKİZ EMBRİYO HAZIR'

Yunan doktorların birlikte çalıştığı İspanyol "Embryotools" adlı merkez denemelere 24 kadının daha katıldığını ve sekiz embriyonun anne adaylarının rahmine yerleştirilmeye hazır olduğunu duyurdu. İngiltere'de hükümet, İskoçya'nın Newcastle kentinde geliştirilen bu yönteme Şubat 2018'de onay vermişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanüç Ebeveynli Bebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenyalı gece bekçisi, tek başına kazma kürekle köyüne yol yaptı
Kenyalı gece bekçisi, tek başına kazma kürekle köyüne yol yaptı
Dünyayı sarsan isim gözaltında! Wikileaks kurucusu Assange...
Dünyayı sarsan isim gözaltında! Wikileaks kurucusu Assange...
Dipkarpaz Altınkumsal sahilinde temizlik etkinliği
Dipkarpaz Altınkumsal sahilinde temizlik etkinliği

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim