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Yunanistan'da yangın!

Yunanistan'ın popüler turizm noktalarından olan Paşa Adası'nda çıkan orman yangını sebebiyle bölgede alarm seviyesi 5'e yükseltildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:19
Yunanistan'da yangın!

Paşa Adası'nda çalılık alanda çıkan yangın güçlü rüzgar sebebiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

İtfaiye ekipleri turizm cennetinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bölgede etkili olan rüzgar ve sıcak hava dalgası sebebiyle Yunan yetkililer bu hafta sonu için kırmızı alarm uyarısında bulundu.

Yangın sebebiyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, ülkenin birçok bölgesinde orman yangınları görülebileceğine dair uyarı yayınladı ve alarm seviyesini 5'e yükseltti.

Başkent Atina'nın kuzeyinde yer alan Marathon'da da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yunanistan'da halka Yunanca ve İngilizce olarak, "Yangına sebep olabilecek her türlü durumdan kaçının" mesajı gönderildi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da tatil yapan İngiliz turistleri orman yangınları sebebiyle uyardı ve vatandaşlarına Yunan otoritelerin talimatlarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Yunanistan'da geçtiğimiz yıl Attika'da çıkan yangın sebebiyle 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Attika Yangını, Avustralya'da 2009'da çıkan ve 180 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının ardından 21'inci yüzyılın en ölümcül ikinci yangın felaketi olarak kayıtlara geçmişti. 

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