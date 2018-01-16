Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112090
ALTIN
164.121
DOLAR
3.8122
STERLİN
5.2522
EURO
4.6710
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Kuru gözden koruyacak 10 kış önerisi
Kuru gözden koruyacak 10 kış...

Yunanistan'da yeni "kemer sıkma" önlemleri meclisten geçti

Yunan parlamentosundaki oylamada "kemer sıkma" önlemlerini içeren torba yasa tasarısı, meclisten geçti...

16 Ocak 2018 Salı 10:43
Yunanistan'da yeni "kemer sıkma" önlemleri meclisten geçti
banner10

Ekonomik krizden kurtulmaya çabalayan Yunanistan'da kreditörlerin talepleri doğrultusunda düzenlenerek meclise getirilen yeni "kemer sıkma" önlemleri onaylandı.

Yunanistan Parlamentosundaki oylamada torba yasa tasarısı, hükümet ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) oyları ve bir bağımsız milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

Sendikaların karşı çıktığı ve grev hakkını zorlaştıran düzenlemenin de dahil olduğu pek çok alanda "kemer sıkma" önlemleri getiren torba yasa tasarısı, 295 milletvekilinin katıldığı oylamada 154 "evet" oyu aldı.

Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) lideri KiriakosMiçotakis, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın bu yıl kurtarma paketi programından hükümetin belirttiği şekilde çıkamayacağını belirterek, ülkenin geleceğinin ipotek altına alındığını savundu.

SYRIZA lideri ve Yunanistan Başbakanı AleksisÇipras ise eleştirilere yanıt vererek yeni düzenlemelerle kurtarma paketi programından çıkış için önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Çipras, grev haklarıyla ilgili sendikaları bilgi kirliliği yaratmakla suçlarken düzenlemenin grev hakkını tehdit etmediğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle batık krediler nedeniyle haciz gelen mülklerin satışının kolaylaştırılması, işletmelerde grev kararı almak için gereken oranın yükseltilmesi ve aile yardımı ödeneklerinde kesintiler planlanıyor.

Düzenlemelerin meclisten geçmesiyle, 22 Ocak'ta bir araya gelecek Avro Grubu toplantısında 86 milyar avroluk kurtarma paketi kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verilmesi bekleniyor.

GREV VE GÖSTERİLER

Öte yandan, mecliste parti liderleri arasında tartışmalar yaşanırken, sendikaların çağrısıyla meclisin önünde toplanan binlerce gösterici, düzenlemeleri protesto etti. 

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Grev haklarımızdan elinizi çekin" yazılı pankart taşıdı.

Göstericilerden bir grubun meclis bahçesine girmeye çalışmasıyla ise polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Molotof kokteyli, taş ve kırmızı boyalarla polise saldıran gruba, emniyet güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale edildi. 

Sendikaların çağrısıyla Atina'da metro, tramvay ve otobüs çalışanlarının 24 saatlik greve gitmesiyle bugün toplu taşıma tamamıyla dururken, kentte zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Katar'dan BAE uçağının taciz edildiği iddiasına yalanlama
Katar'dan BAE uçağının taciz edildiği iddiasına yalanlama
Kolombiya’da seçim çalışmaları başladı
Kolombiya’da seçim çalışmaları başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim