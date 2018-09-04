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Yunanistan'daki grevden 300 bin kişi etkilendi

Yunanistan'da denizcilik sektöründe çalışanlar grevlerini bir gün daha uzatma kararı alda. Aralarında binlerce turistin de bulunduğu 300 binden fazla kişi olumsuz etkilendi. Çalışanlar yüzde 5 zam istiyor.

04 Eylül 2018 Salı 12:21
Yunanistan'daki grevden 300 bin kişi etkilendi

Yunanistan Denizciler Federasyonu (PNO), toplu sözleşme kapsamında gemi çalışanlarının, maaşlarında daha yüksek zam talep ederek gittikleri grevi, pazarlıkların sonuç vermemesi üzerine bir gün daha uzatma kararı aldı.

Yunanistan Yolcu Gemi İşletmeleri Derneği'nden (SEEN) yapılan açıklamada, gemi seferlerinin 2 gün iptal edilmesi sebebiyle ada sakinleri ve turistlerin de aralarında bulunduğu 300 binden fazla kişinin grevden etkilendiğinin tahmin edildiği belirtildi. 

PNO açıklamasında, 8 yılı aşkın süredir devam eden ekonomik kriz döneminde çalışanlara tatmin edici düzeyde zam yapılmaması dolayısıyla 24 saatlik greve gidildiği duyurulmuştu. 

Yunan basınına göre, PNO'nun yüzde 5'lik maaş zammı talebine karşılık, işverenlerin yüzde 2'lik zam önerisi karşılık bulmadı. 

Kurtarma paketi programından son çıkan ülke olan Yunanistan'da, program resmi olarak 20 Ağustos'ta sona ermişti. 

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanGrevHaberDünya
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