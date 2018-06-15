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Yunanistan'dan memorandumdan çıkmaya doğru yeni adım

Yunanistan parlamentosunda, kurtarma paketi kapsamında kemer sıkma önlemlerini içeren son reform paketi onaylandı. 

15 Haziran 2018 Cuma 09:56
Yunanistan'dan memorandumdan çıkmaya doğru yeni adım

Yunanistan parlamentosunda, kurtarma paketi kapsamında kemer sıkma önlemlerini içeren son reform paketi onaylandı. 

Yapılan oylamada vergi, sosyal sigorta ve emeklilik maaşlarını içeren torba kanun tasarısı, koalisyon ortakları SYRIZA ve Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi 154 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. Toplam 300 sandalyeli mecliste muhalefet partilerinden 144 milletvekili hayır oyu kullandı. 

Düzenlemelerin yasalaşmasıyla, 2010'dan bu yana kurtarma paketi programında bulunan Yunanistan'da kreditörlerin talebiyle meclise gelen son paket de onaylanmış oldu. 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, tarihi bir Genel Kurul yaşadıklarını belirterek, "8 yıl sonra, son gözden geçirmenin son düzenlemelerini oyluyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi Başkanı Kiriakos Miçotakis ise, hükümetin gelecek iki yıl için de vergiden muafiyet limiti ve emeklilik maaşları ile ilgili kemer sıkma önlemlerini kabul ettiğini belirterek, "Hükümet aslında dördüncü memorandumu imzaladı. Hem de sağlanacak kredi olmadan." değerlendirmesinde bulundu. 

Böylece, Yunanistan'ın 20 Ağustos'ta bitmesi planlanan kurtarma paketi programında son aşamanın önü açılmış oldu. Yunanistan'ın kreditörlerinin, 21 Haziran'da yapılacak Avro Grubu toplantısında yeni kredi dilimini onaylaması bekleniyor. 

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Toplantıda ayrıca, Yunanistan'ın yüksek kamu borcunun hafifletilmesi için alınması planlanan önlemlere ilişkin de görüşmeler gerçekleşecek. 

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Atina'da yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın iki ay içinde programından çıkmasının beklendiğini anımsatarak, "Tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumlu davranması halinde hassas da olsa tamamıyla yapılabilir bir uygulama olacak." dedi. 

Öte yandan, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan için mart ayında onaylanan kredi diliminin kalan bir milyar avroluk kısmının da serbest bırakıldığını açıkladı. 

- Kemer sıkma karşıtı gösteri

Yunan meclisinde düzenlemeler tartışılırken, şemsiye sendikaların çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, kemer sıkma önlemlerine karşı gösteri düzenledi. 

Hükümetin ekonomi politikalarına karşı sloganlar atan grup, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. 

Yaklaşık iki saat süren gösteri, olaysız bir şekilde sona erdi. 

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