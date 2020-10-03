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Yunanistan'dan Türkiye'nin sorumluluk sahasında 2 yeni NAVTEX ilanı

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken Yunanistan, atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan iki yeni NAVTEX yayımladı. Bunun üzerine Türkiye de ilan edilen sahaların Antalya Navteks istasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek bu NAVTEX ilanlarını kendisi tekrar yayınladı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 10:41
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Yunanistan'dan Türkiye'nin sorumluluk sahasında 2 yeni NAVTEX ilanı

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sorumluluk sahasında olan bölgede iki NAVTEX ilan etti.

Doğu Akdeniz'de sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik adımların atıldığı bir dönemde Yunanistan tarafından gerçekleştirilen bu provokasyon üzerine Türkiye kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için kendisi yeniden NAVTEX yayımladı.

Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi.

Duyuruda 6 Ekim ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu NAVTEX'lerin sorunların çözümüne değil bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askeri tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi.

Kaynaklar, Türkiye'nin tüm bu iyi niyetli adımlarına karşılık Yunanistan'ın ise diyalog masasını devirme gayreti içinde olduğunu vurguladı.

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