Yunanistan'dan Türkiye'ye "Maraş" tehdidi

Yunanistan, Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'taki Kapalı Maraş bölgesinin açılması kararından geri adım atmaya çağırdı. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, aksi takdirde Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte konuyu önümüzdeki hafta düzenlenecek AB liderler zirvesinde gündeme getirecekleri tehdidinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi Kapalı Maraş'ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra bugün yeniden ziyaretlere açılmıştı.

Yunan hükümet sözcüsü, Yunanistan'ın iki taraf arasında sorunların masaya yatırılması için kararlaştırılan istikşafi görüşmelerin başlatılmasını istediğini, ancak "Kıbrıs konusunda provokasyonlara izin vermeyeceğini" kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dün yaptığı açıklamada Maraş'ın açılması kararına tepki göstererek Türkiye'yi Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki gerginliği körüklemekle suçlamıştı. BM'den yapılan açıklamada da tek taraflı eylemlerin Ada'nın yeniden birleşmesi için diyalog çabalarına darbe vuracağı uyarısı yapılmıştı.

KAPALI MARAŞ'A ZİYARETLER BAŞLADI

Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a düzenlediği harekattan bu yana kapalı bulunan ve "Hayalet Şehir" olarak anılan Kapalı Maraş bölgesinin belirli bazı bölgeleri bugün öğle saatlerinde halka açıldı. Bölge ilk etapta ışıklandırma altyapısı tamamlanana kadar 09.00-17.00 saatleri arasında yaya ziyaretine açık olacak. Bölgeye yabancı ülke vatandaşlarının girişine de izin verilecek.

Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ziyaretçilerin "Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun bulunduğu bölgeden giriş yaparak Demokrasi Caddesi ve bu caddede bulunan Bilal Ağa Mescidi ile sahil kesiminde Kennedy Caddesi ve doğusunda (deniz tarafını) işaretle belirtilen bölgeye kadar (askeri tesisler hariç olmak üzere) alanı gezebileceğini ve denize girebileceğini" açıkladı.