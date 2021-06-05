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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı. Dendias, geçen nisanda Ankara'da düzenlenen gergin basın toplantısına atıf yaparak "Çavuşoğlu'nun, 'çekişmenin' şahsi samimiyetini etkilemediğini göstermek için benimle kucaklaştığını sanıyorum" dedi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:16
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile kucaklaşmasını anlattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 31 Mayıs'taki Atina ziyaretinden sonra ilk kez konuştu.

Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Dendias, ortamın 15 Nisan'daki Ankara ziyaretinden farklı olmasının kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyledi. Dendias, Patras şehrinde düzenlenen bir panelde, Çavuşoğlu ile Atina’da kucaklaşması hakkında "20 yıldır dost olduğumuzu hiçbir zaman gizlemedim. Çavuşoğlu'nun, Ankara'daki basın toplantısındaki 'çekişmenin' şahsi samimiyetini etkilemediğini göstermek için benimle kucaklaştığını sanıyorum" dedi.

'Yanılgıya düşmeyin'

Dendias, "Dostun, şahsi ilişkin olan bir kişiyle konuşmak her zaman daha kolaydır. Ancak Atina’daki ortamın, Ankara’dakinden farklı olması nedeniyle yanılgıya düşmemeliyiz. Hiçbir şey toz pembe değil. Türk-Yunan anlaşmazlıklarının, sihirli bir değnek ile çözüldüğü yanılgısına düşmeyelim. Sorunlar yerinde duruyor. Ankara’da konuştuğumuz görüş ayrılıklarını Atina’da da konuştuk" ifadelerini kullandı.

'Bu da bir ilerlemedir'

Dendias, Çavuşoğlu’nun Atina ziyareti hakkında ayrıca, "Türk tarafının, sorunlarımızın, birbirine tamamen zıt yaklaşımlarımız bulunmasından bağımsız olarak, karşı tarafı (Yunanistan’ı kastediyor) tahriklere başvurmadan ve uluslararası hukuku çiğnemeden hareket etmesi gerektiğini anladığına inanıyorum. Bu da büyük bir ilerlemedir" diye konuştu.

Dendias, 12 mil ile ilgili bir soruya, "Karasularımızı genişletme konusunu, ne Türkiye ne de başka bir ülke ile görüşürüz. Uluslararası hukuk ve deniz hukuku gereğince, karasularımızı 12 mile genişletmek egemenlik hakkımızdır" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Nikos DendiasYunanistanMevlüt Çavuşoğlu
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