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Yunanistan Doğu Akdeniz'de yeni tahrik hazırlığında

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır'dan sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:17
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Yunanistan Doğu Akdeniz'de yeni tahrik hazırlığında

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarına sahip çıkması Yunanistan'ı telaşlandırdı. Atina yönetimi, gerginliği artıracak adımlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Mısır ile deniz yetki alanlarına ilişkin uluslararası hukuku hiçe sayan bir anlaşma imzalayan Atina, yeni bir tahrik hazırlığında.

Yunan Bakan açıklama yaptı

Realnews gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Şartlar olgunlaşır olgunlaşmaz, Güney Rum Kesimi ile de münhasır ekonomik bölgeyi belirleyen bir anlaşma yapacağız." dedi.

Dendias, anlaşma ile deniz yetki alanlarının resmiyet kazanacağını iddia etti.

Hukuki dayanağı yok

Uzmanlara göre, Dendias'ın provokatif açıklamasının hiçbir hukuki dayanağı yok. Zira Yunanistan ile GKRY, kıyıları birbirini gören sınırlara sahip değiller.

Yunanistan, bu durumda Meis adası üzerinden bir sınırlama anlaşması yapabileceğini iddia ediyor. Ancak uluslararası hukuka göre; adaların Yunanistan'ın iddia ettiği ölçüde kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ilan etme hakkı bulunmuyor. 

Dolayısıyla Yunanistan'ın da Rum Kesimi ile deniz yetki alanları sınırı bulunmuyor.

Yunan Bakan, komşularıyla diyaloğu desteklediklerini savunsa da Atina'nın asıl amacının Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin önüne geçmek olduğu biliniyor.

TRT HABER

Anahtar Kelimeler:
YunanistanDoğu AkdenizGüney Kıbrıs Rum YönetimiMısır
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