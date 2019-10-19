Yunanistan, Güney Kıbrıs ile İsrail'den Washıngton'da temaslar

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “Amerikan Kongresindeki Yunan-İsrail ittifakının yasama gündeminin ileriye götürülmesi konusunda, Washington’da bir kampanya düzenlendiği” belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail’den Başkentte Maraton Temaslar- EastMed-Act İçin Kongrede Seslerini Birleştirdiler” başlıklı haberinde, Yunan-Amerikan Konseyi (HALC) ve Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) üyelerinin, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail üçlü oluşumunun gelişimi aynı zamanda bölgedeki şu anki jeopolitik gelişmeler konusunda kendilerini bilgilendirmek için, milletvekilleri ve senatörlerle maraton temaslar yaptıklarını yazdı.

HALC ve AJC temsilcilerinin, Türkiye aleyhindeki önlemler konusuyla alakalı olarak, Kongre’de var olan yoğun hareketlilikten yararlanmaya çalıştıklarını belirten gazete, bunların, bu açıdan, güvenlik ve enerji konusundaki işbirliğinin özellikle üzerinde durularak, “EastMed-Act” yasa tasarısının ileriye götürülmesine odaklandıklarını kaydetti.

Gazete HALC ve AJC yetkililerinin, Amerikalı senatörlere, yasa tasarısının senato genel kurulu tarafından oylanmasına ilişkin sürecin olabildiğince hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladıklarını da ekledi.