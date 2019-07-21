Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor

Yunanistan'ın yeni Başbakanı Mitsotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adımlar' çağrısı

Yunanistan'da 7 Temmuz seçimlerinin galibi muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri ve Başbakan Kiryakos Mitsotakis, Yunan parlamentosunda hükümet programını açıkladı.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:13
Yunanistan'ın yeni Başbakanı Mitsotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adımlar' çağrısı

Ekonomi, sosyal, eğitim ve kalkınmaya yönelik atacağı adımları sıralayan Mitsotakis, Türk-Yunan ilşikilerine de kısaca değindi.

Mitsotakis, "Komşumuz Türkiye ile ilişkilerimizin pusulası uluslararası hukuk kurallarına saygı ve iyi niyetli dostluk ilişkileri olacaktır" dedi.

Sözlerine "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizi ileriye taşıyacak cesur adımlar atmaya davet konusunda tereddüt etmeyeceğim" sözleriyle devam eden Mitsotakis "Bulunduğumuz coğrafya birlikte yaşamamızı buyurmaktadır. Gereksiz gerginlikler, hışımlı retorikler ve silahlanma yarışları için yaptığımız harcamaların kaynakları halklarımızın yararlanmasından yoksun kılmaktadır" diye konuşuştu.

Mitsotakis YDP hükümetinin programında "2019 yılı sonu itibariyle ve aşamalı olarak vergilerin hafifletilmesine; yabancı yatırımcıları cezbedecek kalkınma projelerine; eğitim sistemindeki çarpıklıkların düzeltilmesine; Atina ve Selanik'teki tarihi yapıların onarılmasına; ömürboyu hapis cezaları yemiş mahkum ve teröristlere tanınan izinlerin kaldırılması amacıyla ceza hukukunda düzenlemeler yapılmasına"ağırlık vereceğini söyledi.

Program Pazartesi gece yarısı oya sunulacak

Kent merkezindeki Koridallos cezaevinin ise yıkılacağını ve yerine spor tesisleri kurulacağını açıklayan Mitsotakis, F tipi yeni cezaevinin Atina dışına taşınacağını da açıkladı.

Mitsotakis ayrıca Cumhurbaşkanlığı için parlamento içinde yapılan seçimlerin "erken seçimleri tetiklemesini önleyecek düzenlemelerin yapılacağını" belirtti.

Kendilerini "iktidar karşıtları" olarak tanımlayan ve her hafta sonu polis kuvvetlerine saldıran "anarşistlerin" karargah olarak kullandıkları Atina'nın merkezindeki Eksarchia semtinin "temizlenmesi" için gereken operasyonların da yapılacağını söyleyen Mitsotakis, bu çerçevede "anarşistlerin yuvası haline gelen Yunan üniversitelerindeki özerklik yasasının da değişitirileceğini" sözlerine ekledi.

YDP hükümetininin programı, Pazartesi gece yarısı Yunan Parlamentosu'nun onayına sunulacak.

300 sandalyelik parlamentoda 158 milletvekili bulunduran YDP'nin hükümet programının kabul edilmesi bekleniyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı
İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı
İtalya’dan Fransa’ya “göçmen” mektubu
İtalya’dan Fransa’ya “göçmen” mektubu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim