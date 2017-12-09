Yunanistan kaçakları illegal "geri itiyor"

Yunanistan tarafından bazı kaçakların uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Türkiye'ye geri gönderildiği ileri sürüldü.

"Geri itme" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırını tel örgü ile kapatması sonrası doğal sınır Meriç Nehri kaçaklar tarafından daha çok kullanılmaya başlandı.

Botlarla Meriç'i aşan kaçaklar Yunanistan'a geçiyor. Ancak son yıllarda uluslararası anlaşmalara göre sınırı geçebilen kaçakların durumunu incelemekle yükümlü olmasına rağmen Yunanistan AB mevzuatına da aykırı olarak toplu sınır dışı işlemlerine girişiyor.

Ülkesine geçen kaçakları botlara bindirerek sözleşmelere aykırı olarak Türkiye'ye iten Yunanistan'ın son yıllarda bu uygulamasıyla aylık ortalama 500'e yakın kaçağın "push back" denen uygulamaya maruz kaldığı belirtiliyor.

GERİ İTME KAMERADA

Sınırdan elde edilen son görüntülerde Yunan sınır polisinin ittiği 5 Suriyeli'nin, balıkçı kayığıyla Meriç Nehri'nden geri gönderildiği görülüyor.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerlerince kayıktan indirilen 5 Suriyeli, karınları doyurulduktan sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaçakların ifadesinde Yunanistan'a ayak basmalarına rağmen Türkiye'ye zorla itildiklerini belirtikleri öğrenildi.