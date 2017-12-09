Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey
Başarılı kadınların farklı yaptığı 12...

Yunanistan kaçakları illegal "geri itiyor"

Yunanistan kaçakları illegal "geri itiyor". Kaçakların geri itilme görüntüleri kameraya yansıdı

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:03
Yunanistan kaçakları illegal "geri itiyor"
banner10

 Yunanistan tarafından bazı kaçakların uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Türkiye'ye geri gönderildiği ileri sürüldü.

"Geri itme" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırını tel örgü ile kapatması sonrası doğal sınır Meriç Nehri kaçaklar tarafından daha çok kullanılmaya başlandı.

Botlarla Meriç'i aşan kaçaklar Yunanistan'a geçiyor. Ancak son yıllarda uluslararası anlaşmalara göre sınırı geçebilen kaçakların durumunu incelemekle yükümlü olmasına rağmen Yunanistan AB mevzuatına da aykırı olarak toplu sınır dışı işlemlerine girişiyor.

Ülkesine geçen kaçakları botlara bindirerek sözleşmelere aykırı olarak Türkiye'ye iten Yunanistan'ın son yıllarda bu uygulamasıyla aylık ortalama 500'e yakın kaçağın "push back" denen uygulamaya maruz kaldığı belirtiliyor.

GERİ İTME KAMERADA

Sınırdan elde edilen son görüntülerde Yunan sınır polisinin ittiği 5 Suriyeli'nin, balıkçı kayığıyla Meriç Nehri'nden geri gönderildiği görülüyor.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerlerince kayıktan indirilen 5 Suriyeli, karınları doyurulduktan sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaçakların ifadesinde Yunanistan'a ayak basmalarına rağmen Türkiye'ye zorla itildiklerini belirtikleri öğrenildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek hızlı tren yolda kaldı
Yüksek hızlı tren yolda kaldı
İbadi: "DEAŞ'la savaş bitti"
İbadi: "DEAŞ'la savaş bitti"
Beytullahim’de 12 Filistinli yaralandı
Beytullahim’de 12 Filistinli yaralandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim