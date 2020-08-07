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Yunanistan sınır kapısını 8 saat süreyle kapatacak

Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nı 8 saat süreyle yolcu ve araç trafiğine kapatacağı açıkladı.

07 Ağustos 2020 Cuma 22:56
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Yunanistan sınır kapısını 8 saat süreyle kapatacak

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İpsala Sınır Kapısı karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nın bu akşam saat 23.00'te kapatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Yunanistan Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün saat 23.00’ten başlamak üzere yarın saat 07.00’ye kadar Kipi Gümrük Kapısı, tır, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine kapatılacaktır. Kısıtlamanın sonraki zamanlarda devam edip, etmeyeceği ise İpsala Gümrük Müdürlüğümüze bildirilecektir" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Trakya Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge MüdürlüğüYunanistan
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