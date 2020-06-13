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Yunanistan sokakta: "Nefes al! Sömürünün zincirlerini kır"

Yunanistan’da PAME ve diğer sınıf sendikaları ekonomik krizin faturasını işçilere yüklemek isteyen hükümeti ve patronları protesto etmek ve ABD halkının mücadelesiyle dayanışmak gerekçesiyle ‘Nefes al! Sömürünün zincirlerini kır’ sloganıyla ülke genelinde eylemler düzenledi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 15:49
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Yunanistan sokakta: "Nefes al! Sömürünün zincirlerini kır"

Yunanistan’da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) ve diğer sınıf sendikaları ABD halkının mücadelesiyle dayanışmak ve ekonomik krizin faturasını işçi sınıfına ödetme planlarını protesto etmek için ülke genelinde eylemler düzenledi. 

Başkent Atina’da Parlamento önünde buluşan işçiler ABD Büyükelçiliği’ne yürüdüler. Eylemde Atina Ticaret İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Johnny Dambazi, Nijerya’dan göçmen işçiler konuşma yaptı. Ayrıca ABD’nin Kaliforniya eyaletinden video bağlantısıyla eyleme katılan Los Angeles Çatı İşçileri adına Cliff Smith de işçilere seslendi.

Yunanistan’da işçiler ülkede Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan sonra önceki gün ilk kez ülke çapında düzenlenen gösteriler için sokağa çıktı.

'TEKRAR BEDEL ÖDEMEYECEĞİZ'

Eylemlerde hükümetin ve patronların yeni ekonomik krizin faturasını işçi sınıfına kesme çabalarını protesto eden işçiler “Bugün protesto gösterisi yapıyoruz çünkü artık dayanamıyoruz! Çünkü şimdiye kadar yeterince bedel ödedik! Çünkü bundan sonra tekrar bedel ödemeyeceğiz!” dediler.

KELEPÇELER BÜYÜKELÇİLİĞE FIRLATILDI

Atina’da parlamento önünden ABD Büyükelçiliği’nde yürüyen işçiler ABD’deki George Floyd cinayetini protesto ettiler ve ABD halkının mücadelesiyle dayanışma içinde olduklarını “Nefes al! Sömürünün zincirlerini kır” sloganlarıyla dile getirdiler.

Büyükelçilik önüne sendikalar tarafından “I can’t breathe” (“Nefes alamıyorum”) sözleri yazıldı ve bir grup işçi kelepçeli ellerini havaya kaldırarak ABD’deki polis cinayetlerini protesto etti. Daha sonra işçiler kelepçeleri "kırarak" büyükelçiliğe doğru fırlattılar.

Son Güncelleme: 13.06.2020 15:50
Anahtar Kelimeler:
EylemPAMEYunanistan
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