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Yunanistan termik santralleri satma hazırlığında

Stathakis, kreditörlerin Yunanistan misyon temsilcileriyle düzenlenen enerji alanındaki "kemer sıkma" önlemlerine ilişkin toplantının ardından açıklama yaptı.

28 Kasım 2017 Salı 18:34
Yunanistan termik santralleri satma hazırlığında
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 Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, "Yunanistan Elektrik Kurumuna (DEI) ait linyit yakıtlı termik santrallerin satışına ilişkin, iş garantisini de sağlayacak şekilde kreditörlerle anlaşmayı Cuma günü tamamlamayı bekliyoruz." dedi.

Stathakis, kreditörlerin Yunanistan misyon temsilcileriyle düzenlenen enerji alanındaki "kemer sıkma" önlemlerine ilişkin toplantının ardından açıklama yaptı.

Termik santrallerinin yüzde 40'ının özelleştirilmesini sağlayacak düzenlemede ilerlemeler kaydedildiğini belirten Stathakis, satış için son tarihin Haziran 2018 olduğunu kaydetti.

Stathakis, özelleştirme ihalelerine ilişkin tarih ve usul üzerine görüşmelerin sürdüğünü vurgulayarak, "Yunanistan Elektrik Kurumuna ait linyit yakıtlı termik santrallerin satışına ilişkin, iş garantisini de sağlayacak şekilde kreditörlerle anlaşmayı Cuma günü tamamlamayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özelleştirme karşıtı gösteri

Öte yandan, DEI çalışanları ve Yunanistan Eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis'in katılımıyla özelleştirme karşıtı gösteri düzenlendi.

Enerji Bakanlığı önünde toplanan bir grup, özelleştirme ve "kemer sıkma" önlemler karşıtı sloganlar attı. Gösteride termik santrallerin "yok pahasına" satılmasıyla bölge ekonomisinin zarar göreceği vurgulandı.

Yunanistan'ın kreditörleri tarafından ekonomik krizdeki ülkede "kemer sıkma" önlemleri kapsamında özelleştirme önemli alanların başında geliyor.

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