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Yunanistan turistlere Covid-19 testi yapmayacak

Yunanistan'da ülkeye gelecek turistlere koronavirüs (Covid-19) testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağı bildirildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:45
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Yunanistan turistlere Covid-19 testi yapmayacak

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, 1 Haziran'da kamp alanları ve otellerin açılmasıyla iç turizmin, 15 Haziran'da ise olumlu epidemiyolojik verilere sahip yaklaşık 20 ülkeden Atina Havaalanı'na başlayacak uçuşlarla dış turizmin başlayacağını söyledi.

1 Temmuz'dan itibaren Yunanistan'ı ziyaret edecek ülkelerin çoğalacağını belirten Theoharis, bu tarihten sonra ülkedeki tüm havaalanlarının da açılacağını, yurt dışından geleceklere Covid-19 testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağını ifade etti.

İç turizmin her zamankinden daha önemli olduğunu savunan Theoharis, ''30 milyon avroluk 'Herkes için Turizm' adlı program kapsamında, tatile çıkacak ve en az 4 gecelik konaklama yapacak 250 bin yerli turiste 120 avroluk destek verilecek." dedi.

E-kupon şeklinde verilecek bu yardım otel ve seyahat acentelerinde kullanılabilecek.

Son Güncelleme: 21.05.2020 20:03
Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsYunanistan
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