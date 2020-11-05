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Yunanistan yeniden karantinaya giriyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumartesi sabah 6'dan itibaren 3 hafta boyunca tüm ülke karantina altında olacak." dedi. Miçotakis ayrıca karantina nedeniyle çalışamayacak işçilere aylık 800 euro destek ödemesi yapılacağını belirtti.

05 Kasım 2020 Perşembe 15:24
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Yunanistan yeniden karantinaya giriyor

Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da yeni corona virüs önlemleri geliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yeni önlemleri açıkladı.

Başbakan Miçotakis, 7 Kasım Cumartesi sabah altıdan itibaren ülke genelinde üç haftalık karantina uygulamasının başlayacağını duyurdu. 

Yunanistan Başbakanı, "30 Kasım'a kadar devam edecek karantina sürecinde okullar açık olacak. Ortaokul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak" dedi.

İlkokul, anaokulu, kreşlerde ise normal eğitim devam edecek.

Miçotakis, "Son 5 günde 10 bine yakın yeni vaka tespit edilmesi hükümeti karantina kararına bıraktı.Köklü değişiklikleri sonraya bırakmadan erkenden almayı tercih ettim" şeklinde konuştu.

Yunanistan'da şimdiye kadar toplamda 46 bin vaka tespit edilirken, 673 kişi de corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

ÇALIŞAMAYACAK İŞÇİLERE DESTEK

Karantina önlemleri nedeniyle iş hayatı etkilenecek işçilere de devlet tarafından destek ödemesi yapılacak. 

Miçotakis, "Tedbirler nedeniyle çalışamayacak işçilere devlet aylık 800 euro verecek. Uzun süredir işsiz olan ve işsizlik ödeneği almayanlara da 400 euro yardım verilecek" ifadelerini kullandı. 

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