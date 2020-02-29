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Yunanistan'a geçen göçmenler, Avrupa'nın içlerine yürüyor

Türkiye'nin farklı illerinden Edirne’ye gelen göçmenler, sınır kapısını kapatan Yunanistan'a, Meriç Nehri üzerinden geçti. Yunanistan'ın Oristiada bölgesine ulaşan göçmenler, karayolu kenarlarında yürürken görüntülendi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:29
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Yunanistan'a geçen göçmenler, Avrupa'nın içlerine yürüyor

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, çeşitli illerden Edirne'ye gitmeyi sürdürüyor. Göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile iki ülke arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyılarında büyük yoğunluk oluşturdu. Yunanistan, Pazarkule'nin karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlara kapatarak sıkı güvenlik önlemi aldı.

Binlerce göçmen Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyişini sürdürürken, bazıları ise Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla Yunanistan'a geçti. Göçmenler, sınıra yakın Oristiada bölgesinde, karayolunda yürürken görüntülendi. Göçmenler, önce Atina'ya, oradan da başka Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söyledi.

Yunan polisinin, yakaladıkları bazı göçmenleri kamplara götürdüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 29.02.2020 14:30
Anahtar Kelimeler:
GöçmenYunanistanTürkiyeSınır Kapıları
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