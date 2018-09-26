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Yunanistan’a iltica başvurularında rekor artış

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:49
Yunanistan’a iltica başvurularında rekor artış

Darbe girişimi sonrası Yunanistan’a yapılan iltica başvuruları bu yıl rekor düzeyde arttı. 2018’deki iltica başvuruları şimdiden 2016 ve 2017’yi geçti.

Bu yılın ilk 8 ayında Türkiye’den 2 bin 463 kişi Yunanistan’iltica başvurusunda bulundu.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın son iltica verileri açıklandı.

2013- 2016 yılları arasında Türkiye’den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı

Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica talebinde bulunurken, hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189’a çıktı.

15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu. Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018’de ise rekor düzeyde arttı.

BU YIL 2017’NİN TOPLAMINI AŞTI

2017 yılında 1827 iltica başvurusu yapılırken, 2018 yılının ocak- ağustos döneminde ise Yunanistan’a kaçan 2 bin 463 Türk vatandaşı başvuruda bulundu.Sadece ağustos ayında bu rakam 687 kişi olarak gerçekleşti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasından bugüne 4 bin 441 Türk iltica başvurusu yaptı. Böylece, Yunanistan’a 2013 yılından itibaren başvuran Türkler’in sayısı da 4 bin 577 düzeyine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanIlticaHaberKKTC
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