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Yunanistan’a karşı sessiz sedasız kritik anlaşma

Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalandı.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:25
Yunanistan’a karşı sessiz sedasız kritik anlaşma

Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, ABD ve Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz’i tek taraflı olarak 'paylaşma' çalışmalarına, Türkiye’den karşı atak geldi. Türkiye ile Libya arasında 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da dün yaptıkları görüşmede imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

İHALELER AÇMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Türkiye ile Libya'nın anlaşma ile çizdikleri hat, özellikle Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tezlerini boşa çıkarmaya yönelik. Yunanistan, adaların da kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip oldukları tezini yayarak, son dönemde Girit Adası'nın güneyindeki bölgede uluslararası şirketlere petrol ve doğal gaz arama ruhsatları için ihaleler açmaya başlamıştı.

Türkiye'nin buna karşı gösterdiği tepkiye rağmen, Yunanistan AB ve ABD'nin de desteğini alarak, tek taraflı ruhsat dağıtma işine devam ediyordu.
Libya ve Türkiye arasında anlaşma ile çizilen hat, Girit’in hemen yanından geçtiği için, aynı zamanda Yunanistan'ın Girit'in güneyinin ‘kendisine ait’ olduğu tezini de boşa çıkarmış oluyor.

Yunanistan ve Rum Kesimi, daha önce Akdeniz'e kıyısı olan Mısır, İsrail, Lübnan'la birlikte, Filistin yönetimini de dahil ettikleri bir uzlaşma ile, Türkiye'yi dışlayan bir ‘blok’ oluşturmuşlardı. Libya ile anlaşma, ABD ve AB destekli bu bloğun etki alanını da kısıtlayacak nitelikte.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI DA İMZALANDI

Dolmabahçe Sarayı'nda Sarraj ile Erdoğan'ın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmelerin ardından ayrıca, Türkiye ve Libya arasında “Güvenlik ve Askeri İşbirliği” anlaşması da imzalandı. Libya'da halen süren iç savaşta, Türkiye'nin ve BM'nin tanıdığı Sarraj yönetimi dışında, bir de ülkenin yaklaşık yarısını kontrol eden General Hafter güçleri savaşıyorlar.

Türkiye, Hafter tarafından Sarraj yönetimine askeri destek vermekle suçlanıyor, Hafter'in bu iddiaları da özellikle batı basınında geniş yer buluyordu. Varılan askeri işbirliği mutabakatı ile, Türkiye'nin Libya'ya yönelik askeri desteğinin yasal çerçevesi de çizilmiş oldu.

(Zeynep GÜRCANLI-Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
YunanistanAkdeniZLibya
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