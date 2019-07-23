Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Yunanistan’da hükümet güven oyu aldı

23 Temmuz 2019 Salı 12:21
Yunanistan’da hükümet güven oyu aldı

Yunanistan’da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti Mecliste güven oyu aldı.

Hükümet programına ilişkin yaklaşık 3 gün süren Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Süreç sonundaki oylamada tamamı ND’nin milletvekilleri olan 158 “evet” oyu ile hükümet programı onaylandı.

Ekonomiye ağırlık verilen hükümet programında, güvenlik, savunma, göç ve dış politika konuları da önemli yer tuttu.

Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap eden Başbakan Kiriakos Miçotakis icraat sözü vererek, “Halk bize güvendi. Sorumluluğumuz ağır. Yunan halkını iyileştirmeye çalışmadığım bir gün bile olmayacak.” dedi.

Miçotakis’in programında yatırımları kolaylaştırmak amacıyla özellikle vergi yükünün hafifletilmesi yer alıyor. Gelecek hafta emlak vergisinin düşürülmesini öngören yasa tasarısının Meclise getirileceği açıklanırken, işletme vergisi ve katma değer vergisinin de düşürülmesi planlanıyor.

Öte yandan, vergi borcu bulunan vatandaşların ödemelerini 120 aya kadar yayabilecekleri bir düzenlemenin de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Özelleştirme programına hız verilmesi ise ekonomi programının bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. Hükümetin Kamu Enerji Kurumu (DEH), Uluslararası Atina Havalimanı ve Yunan Petrolleri (ELPE) özelleştirmelerine öncelik verileceği belirtiliyor.

Miçotakis, bu yıl ve gelecek yıl için bütçe planlamalarında değişiklik öngörmezken, ülkenin kreditörlerinin koyduğu yüzde 3,5’lik faiz dışı fazla hedefini düşürmek için müzakerelerde bulunmayı planlıyor.

Eski Başbakan ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras ise hükümetin ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için 1,8 milyar avro değerinde kaynağa ihtiyacı olduğunu ve bütçede bunun yer almadığını iddia etti.

Kuzey Makedonya ve Kıbrıs
Yunan hükümetinin dış politika programında ise Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması ve Kıbrıs sorununa öncelik verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, seçim öncesi partisinin “Anlaşma iptal edilecek.” şeklindeki sert tavırdan farklı olarak, anlaşmanın olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.

Dendias, Kıbrıs sorununa ilişkin ise müzakere masasında dönülmesinin en yararlı adım olacağını belirterek bunun gerçekleşmesi için Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini durdurması gerektiğini ileri sürdü.

(BRT/AA)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu
Boynunu kütletti beynine pıhtı attı
Boynunu kütletti beynine pıhtı attı
Alman Daimler'in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı
Alman Daimler'in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim