Yunanistan’da korona yasakları kalkıyor

Yunanistan’da ilk korona virüs vakası 26 Şubat’ta görülmüştü. İki aylık bu süreçte vaka sayısı 2.500’ü aşarken, hayatını virüs nedeniyle kaybedenlerin sayısı 150’yi bile bulmadı.

Başbakan Miçotakis, normalleşme sürecine ilişkin ayrıntıları verirken, süreci diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi yönetmiş olmanın rahatlığını taşıyordu. Virüsle mücadeleye katkıda bulunan tüm çalışanlara ve kurallara uyarak bu iyimser tablonun oluşmasına katkıda bulunan halka teşekkür etti.

Milyonlarca insanın sokaklarda karşıladığı karnaval eğlencesi, 25 Mart Ulusal Bayramı, Paskalya Yortusu gibi halkın geleneksel olarak kalabalıkla sokaklarda kutladığı tüm özel günler bu yıl alışılmadık bir sessizliğe büründü. Halkın kurallara riayeti ve taşıdığı yaşam sevgisi sayesinde İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş AB ülkelerinin elde edemediği bir başarı yakalandı.

Ancak uyarılar devam ediyor. İhtiyatın elden bırakılmaması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı kalkmış bile olsa, virüsle birlikte yaşamanın gerektirdiği disiplin ve sorumluluk bilincinin korunması isteniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PAZARTESİ GÜNÜ KALKIYOR

Kademeli normalleşme sürecinde alınan kararlara göre sokağa çıkma yasağı pazartesi günü kalkacak, dışarı çıkmak için SMS gönderilmesi gerekmeyecek. Ancak ilk aşamada şehirlerarası dolaşım ve adalara gidiş mümkün olmayacak.

4 Mayıs’ta spor malzemesi, kitap, kırtasiye malzemesi, gözlük, fide gibi ürünler satan dükkanlar ve kuaförler açılırken, kiliseler de kapılarını bireysel ibadet için halka açabilecek. Diğer perakende satış mağazaları ise 11 Mayıs’ta kepenk kaldıracak Ancak tüm kapalı alanlarda m2’ye bağlı olarak sınırlı sayıda müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda maske kullanımı da zorunlu olacak.

OKULLAR DA KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

11 Mayıs’ta lise son sınıf öğrencileri eğitime başlayabilecek. Lise 2 ve 3. sınıf öğrencileri ile ortaokul öğrencileri 18 Mayıs’ta sınıflarına dönebilecek. İlkokul ve kreşlerin tekrar açılması ise ancak vaka sayılarının yükselmemesi halinde 1 Haziran’da mümkün olabilecek.

Kiliselerin ayinlere başlama tarihi olarak da 17 Mayıs gösteriliyor.

KAFETERYA VE RESTORANLAR HAZİRAN’DA AÇILACAK

Kafeterya ve restoranların açılması 1 Haziran’ı bulacak. Oteller de 1 Haziran’a kadar kapalı olacak. 1 Haziran’da sadece 12 ay hizmet veren oteller belli şartlar altında müşteri kabul edebilecek.

Haziran ayı içerisinde tüm ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

“GÜVENDE KALIYORUZ”

Bugüne dek “evde kalıyoruz” sloganıyla hareket eden Yunanistan, normalleşme süreci ile birlikte “güvende kalıyoruz” sloganına geçiyor. Önceliğin halk sağlığı olduğu vurgusu yapılırken, vaka tablosunun kötüye gitmesi halinde tüm yasakların tekrar gelebileceği yönünde uyarıda bulunuluyor.