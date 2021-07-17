Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı bir ayda 10 katına çıktı

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, yaptığı yazılı açıklamada, Mikonos’da son 24 saatte yaşanan izdiham ve eğlence yerlerindeki kümelenmeler nedeniyle vakalarda endişe verici artış kaydedildiğini belirtti.

Hükümetin bu konuda ek tedbirler almayı kararlaştırdığını aktaran Hardalias, yeni tedbirler kapsamında Mikonos’da bugünden itibaren 01.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildirdi.

Hardalias, özel ya da kamuya ait alanlarda düzenlenen törenlerde 20’den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve restoran, kafe gibi eğlence yerlerinde 24 saat boyunca müzik yasağı uygulanacağını kaydetti.

26 Temmuz’a kadar sürecek yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezası kesileceğini belirten Hardalias, "Mikonos’da virüsün yayılması önlenerek ve kontrol altına alınarak Ada’nın yeniden normale dönebilmesi için Ada halkına, ziyaretçilere ve iş yeri sahiplerine tedbirlere sadık bir şekilde uymaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son bir ayda günlük vaka sayıları 10 katına çıktı

Yunan medyasındaki haberlerde, ülkede son bir ayda günlük vaka sayılarının 10 katına çıktığı, en yüksek artış oranlarının Atina, Selanik, Yanya, Grevena bölgelerinde ve Girit Adası başta olmak üzere bazı Ege adalarında tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları sadece aşı olmayanlara uygulanacak

Yunan hükümeti kısa süre önce vakalardaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere, kısıtlamaların sertleştirilmesini ve çok sayıda önlemin hayata geçirilmesini kararlaştırmıştı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 12 Temmuz'da açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda, ülkedeki sağlık personeline, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, aşı olma zorunluluğu getirilmişti.

Tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verilmişti.

Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmayacağı belirtilmiş; aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınacağı, tedbiri ihlal eden hastanelere de 50 bin euro para cezası uygulanacağı kaydedilmişti.