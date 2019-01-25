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Yunanistan’da tarihi adım

25 Ocak 2019 Cuma 17:00
Yunanistan’da tarihi adım

 Yunan Parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı. 
Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşması" Yunan Meclisi Genel Kurulunda görüşüldü.
Toplam 300 sandalyeli meclisteki oylamada 153 milletvekili anlaşma lehinde oy kullanırken, 146 milletvekili anlaşmaya "hayır" dedi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.
Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanı sıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti. 
İSİM SORUNU VE PRESPA ANLAŞMASI

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Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
Makedonya'da 2017'de yeni hükümetin kurulmasının ardından hızlanan görüşmeler sonucunda, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ülkenin adını "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşmasını" 17 Haziran 2018 tarihinde imzalamıştı.
Yunan Meclisinin, anlaşmayı ve ardından Makedonya'yı NATO üyeliğine kabul edecek protokolü onaylamasıyla iki ülke de anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirilmiş olacak. Böylece, Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.
Anlaşmanın Yunanistan tarafından da onaylanmasının ardından iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu. Böylece Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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