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Yunanistan'dan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine ilişkin açıklama

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Yunanista Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'daki Kuzey Kıbrıs ziyaretine ilişkin olarak 'dönüm noktası' ifadesini kullandı. Dendias, bölgedeki gerilimin Türkiye'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, "Daha az gerilimle karşı karşıya olsak da Türkiye'nin tutum ve davranışlarında değişiklik görmüyoruz" dedi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:50
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Yunanistan'dan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştircek. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretiyle ilgili "Türkiye’nin uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına uyup uymadığını göreceğimiz dönüm noktası bir tarih var. Bu tarih de 20 Temmuz. Ne olacak? Göreceğiz" dedi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Dendias, Türkiye’nin 1974’deki 'Kıbrıs Barış Harekâtı'nı 'saldırı', adadaki Türk askeri varlığını da 'işgal kuvvetleri' olarak niteledi.

The National Herald'ın da aktardığına göre,  Dendias, bölgedeki gerilimin Türkiye'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, "Daha az gerilimle karşı karşıya olsak da üzülerek ifade etmeliyim ki Türkiye'nin tutum ve davranışlarında değişiklik olduğuna dair bir somut kanıt göremiyoruz." dedi. 

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:11
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Erdoğan Kıbrıs ZiyaretRecep Tayyip ErdoğanNikos DendiasYunanistan
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