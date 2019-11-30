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Yunanistan’dan skandal hamle!

Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte Doğu Akdeniz'i tek taraflı 'paylaşma' çalışmaları yürüten Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında yapılan 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşmasının ardından iyice çileden çıktı.Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

30 Kasım 2019 Cumartesi 16:19
Yunanistan’dan skandal hamle!

Yunanistan, Libya’nın Atina Büyükelçisi Maiza K.Y. Gzllal’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, söz konusu anlaşmanın bir kopyasını istedi.

Atina Yönetimi, talebin yerine getirilmemesi halinde Büyükelçi’yi sınır dışı edeceğini bildirdi.

AFP’nin edindiği bilgiye göre söz konusu talebin 5 Aralık tarihine kadar yerine getirilmesi istendi.

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YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”na tepki göstermişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savunuyor.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak konuyla ilgili izahat talep etmişti.

Yunan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye’nin Libya ile sınırı bulunmadığını belirterek, böylesi bir mutabakatın bu nedenle geçersiz olduğunu savunuyor.

Atina ayrıca Ankara’nın bu tür girişimlerle Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor.

Türkiye ise, Girit’in karasuları dışında kıta sahanlığı bulunmadığını savunurken, Atina’ya göre bu bakış açısı da uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geliyor.

TÜRKİYE’DEN KARŞI ATAK

Rum Yönetimi ile Yunanistan’ın, ABD ve Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz’i tek taraflı olarak ‘paylaşma' çalışmalarına, Türkiye’den karşı atak gelmişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün İstanbul'da bir araya gelmiş ve Türkiye ile Libya arasında ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması' anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma, Akdeniz'de son dönemde Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı olarak petrol ve doğal gaz arama bölgeleri oluşturup bunlar için uluslararası şirketlere ruhsat dağıtmasının da hukuksuzluğunu ortaya koymayı amaçlıyor.

Libya ile yapılan anlaşma ile Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile, Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki hatta, karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmiş oldu.

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Yunanistan
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