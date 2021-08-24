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Yunanistan'ın büyük kaybı!

Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu

24 Ağustos 2021 Salı 19:35
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Yunanistan'ın büyük kaybı!

Model, oyuncu, şarkıcı olan ve son olarak bir radyoda müzik programı yapan 38 yaşındaki Nana Topaskou'nun ölümü Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Evli iki çocuk annesi ismin, ölümüne neden olabilecek herhangi bir rahatsızlığının olmadığı da açıklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, evinde ölü bulunan sanatçının ani ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini derinden etkiledi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlatırken Topaskou'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yunanistan'ın Serres kentinde yaşayan ve iş insanı Mavroudis Anagnostaras ile evli olan iki çocuk annesi, modelliğin yanı sıra What I Love şarkısıyla ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Judas TV Dizisi'nde rol alan Tophaskou, birçok televizyon programında yer aldı.

Son Güncelleme: 24.08.2021 23:46
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