Yunanistan’ın Pilos kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da, Pilos kentinin güneybatısında, bu sabah Richter ölçeğine göre 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği haber verildi.



Depremin bu sabah saat 08,14’te meydana geldiğini bildiren Rum haber kaynakları, depremin merkez üssünün Methonis bölgesinin 28 kilometre güneybatısı olduğunu ve depremin yerinin 10 kilometre altında gerçekleştiğini belirttiler.



Haberde depremin bölgede oldukça hissedildiği, öte yandan deprem sonucunda maddi hasar veya yaralanma gerçekleşmediği ifade edildi.

