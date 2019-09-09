Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’ne Ekim ayı itibarıyla kadın elçi atanacağı belirtildi

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:21
Yunanistan’ın Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Belli Oldu

Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa’daki Yunan Büyükelçiliği’nin Başına Kadın-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Bu Yana İlk Kez- Ekaterini Ksagorari, İlias Fotopulos’un Halefi Oluyor” başlıklı haberinde, Yunanistan’ın Güney Lefkoşa’da bulunan büyükelçiliğinin zirvesinin, Ekim ayında değişeceğini yazdı.

Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 59 yıllık tarihinde ilk kez Atina’nın, şu anda mevcut Yunanistan Büyükelçisi İlias Fotopulos’un yerine kadın diplomat Ekaterini Ksagorari’nin atanmasına karar vermesinin önemini vurgulayan gazete Ksagorari’nin şu anda Avustralya’da elçilik görevi yürüttüğünü yazdı.

Ekaterini Ksagorari’nin atanmasına ilişkin evrakların, Rum Dışişleri Bakanlığı’na gönderildiğini yazan gazete, şu anki mevcut Yunan Büyükelçisi İlias Fotopulos’un ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine geri döneceğini belirtti.

Habere göre, 1990 yılından itibaren diplomatik hizmetlerde bulunan EkateriniKsagorari,  hizmetleri çerçevesinde Edirne’de de konsolos olarak görev yaptı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar YouTuber olmak istiyor'
'Çinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar YouTuber olmak istiyor'
Fransa'da sıcak hava dalgası "ölüm" getirdi
Fransa'da sıcak hava dalgası "ölüm" getirdi
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor
ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim