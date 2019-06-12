Yüz binlerce kişinin katıldığı protesto sonrası önemli açıklama

Hong Kong’dakişi, Çin’in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacakrotesto etmek için sokaklara çıktı.

Hong Kong'da 'suçlu iade yasa tasarısını' için yüz binlerce kişi günlerdir devam eden gösterilerine bugün de devam ediyor.Ana caddelerini trafiğe kapatan ve hükümet bölgesine giriş çıkışlara engel olan kalabalığın eyleminin ardından Hong Kong'dan adım geldi.Hükümet, 70 sandalyeli Yasama Konseyi'nde tasarıya ilişkin yapılacak görüşmenin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.Polis tazyikli su ve biber gazı kullanarak eylemcileri dağıtmaya çalıştı.Ancak Hong Kong'daki kalabalık artmaya devam ediyor.