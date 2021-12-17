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Yüz maskesi olarak tanga takan adam yasaklı listesine girdi!

Cape Coral’daki Fort Lauderdale Havalimanı'ndan Washington DC'ye giden bir uçağa binen Adam Jenne, oldukça değişik bir yolculuk geçirdi. Koronavirüs kuralları kapsamında uçak yolcularında yüz maskesi kullanılması zorunluluğu buluyor. Jenne ise standart yüz maskesini takmak yerine, parlak kırmızı bir tanga kullanmaya karar verdi. Bu kararı ise yasaklı listesine girmesine neden oldu.

17 Aralık 2021 Cuma 12:21
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Yüz maskesi olarak tanga takan adam yasaklı listesine girdi!
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Çoğu insan günlük hayatının büyük bir bölümünü yüz maskeleriyle geçiriyor. Koronavirüsün tüm dünyada etkili olmasının ardından kısıtlamalar gevşetildi ancak maske zorunluluğu pek çok ülkede bulunuyor. Özellikle uçak ve otobüs gibi seyahat araçlarında maske kullanılması gerekiyor. Cape Coral’daki Fort Lauderdale Havalimanı'ndan bir uçağa binen Adam Jenne, yüz maskesi yerine tanga taktı. Uçak listesinde yasaklılar alanına girdi.

“BUNLARIN HEPSİ SAÇMALIK”

Adam Jenne, yüz maskesinin tamamen saçmalık olduğunu düşündüğü için bu eylemi bir tepki göstergesi olarak yaptığını dile getirdi. Uçakta yemek yemek için maskelerin indirildiğinden söz eden Jenne, “Maskeler fark yaratmıyor. Bu saçmalığı yüzüme kadın iç çamaşırı giyerek göstermek istedim” dedi.

Jenne, kuralları uymayı reddettiği için uçaktan indirildi. Duruşmaya tanık olduktan sonra, diğer yolcuların olaya karıştığı ve hatta bazılarının protesto için uçağı terk ettiği bildirildi. Jenne, o anları “İnsanlar beni takip etmeye başladı. Uçaktan indiler” sözleriyle anlattı. Yasaklı listesinde olmasına rağmen Jenne, başka havayolları şirketlerini kullanarak eylemine devam edeceğini dile getirdi.

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