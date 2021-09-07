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Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi

İngiltere'de bulunan bir plajda utanç dolu anlar yaşandı. Binlerce insanın plajda olduğu sırada topu suyun içine kaçan kız, kendisini denize çeken şahsın tecavüzüne uğradı. İddialara göre kızın tecavüzüne uğradığını görenler, sadece izlemekle yetindi.

07 Eylül 2021 Salı 13:09
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Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi

Bournemouth Echo'da yer alan habere göre İngiltere'deki Bournemouth plajında binlerce kişinin yüzdüğü sırada yaşanan olay, duyanları şoka uğrattı. İddialara göre kumda top oynayan 15'li yaşlardaki kız, denize doğru kaçan topun peşinden gitti. Bu sırada denizde yüzen 17 yaşındaki Dabby isimli genç de kızı suyun içine doğru çekti.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ İDDİASI

Genç adama karşı daha fazla direnemeyen genç kız, suyun içine girmek zorunda kaldı. Suyun içerisinde kıza dakikalarca tecavüz eden şahıs, arkadaşının gelmesiyle birlikte kızı bırakmak zorunda kaldı. Yine iddialara göre kızın tecavüze uğradığı sırada plajda olan binlerce kişi ise olaya müdahale etmedi.

"OLAYDAN SONRA TELEFONUMU İSTEDİ"

Olayın ardından polise ifade veren genç kız, "Topu almak için suya girdim. Beni zorla içeri çekti. Göbeğimin altı suda kalınca da tecavüz etmeye başladı. Hiç kimse yardımıma gelmedi. Arkadaşının bize doğru yaklaşmasıyla beni bırakmak zorunda kaldı. Tecavüzden sonra kendimi çok kötü hissediyordum ama onu beni izlemeye devam etti. Hatta telefonumu bile istedi" dedi.

Polis ekipleri, genç kızın kendilerine verdiği ifade ve çizdirdiği robot resim doğrultusunda 17 yaşındaki saldırganı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Son Güncelleme: 07.09.2021 16:42
Anahtar Kelimeler:
İngilterePlajTecavüz
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