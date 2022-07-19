Künye
Kıbrıs 37
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...

Yüzmek için girdiği gölde beyni yendi!

ABD'nin Iowa eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. Teksas'taki Taylor County'de bir göle girip yüzen adam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastada tespit edilen enfeksiyon ise doktorları şoke etti. Hastanın nadir görülen ve beyin yiyen 'Naegleria fowleri' adlı amip olduğu belirlendi. Böylece eyalette 35 yıl sonra bir ilk de gerçekleşmiş oldu.

19 Temmuz 2022 Salı 15:11
0 Okunma
Yüzmek için girdiği gölde beyni yendi!
banner48

ABD'de geçtiğimiz aylarda Missouri'li bir adam, Iowa gezisi sırasında Taylor County'deki Lake of Three Fires gölünü ziyaret etti. Göle girerek yüzen adam daha sonra rahatsızlandı. Temmuz ayının başlarında Jefferson City hastanesine kaldırıldı.

DOKTORLAR ŞOKE OLDU

Hastanın muayenesini yapan doktorlar ortaya çıkan gerçekle hayrete düştü. Hastada 'beyin yiyen amip' olarak bilinen, nadir görülen bir enfeksiyon olan 'Naegleria fowleri' tespit edildi.

Gölde yüzerken beyin yiyen amip bulaştığı ortaya çıkan adamın sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

35 YIL SONRA İLK

Missouri Sağlık ve Kıdemli Hizmetler Departmanı, vakanın 35 yıl içinde eyalette doğrulanan ilk vaka olduğunu açıkladı. Bir Missouri sakininde tespit edilen diğer tek vaka 1987'de meydana geldi.

ABD genelinde ise 1962'den beri yalnızca 154 vaka tespit edildi.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, 2021'de ABD'de üç kişide Naegleria fowleri enfeksiyonu vakası bildirildi.

Geçen yıl, Teksas'ta bir parkta su sıçramasına maruz kalan üç yaşında bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'da aşırı sıcaklıkların kıyameti sürüyor!
Avrupa'da aşırı sıcaklıkların kıyameti sürüyor!
Rusya, Donetsk'te kasabayı hedef aldı
Rusya, Donetsk'te kasabayı hedef aldı
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim