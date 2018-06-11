Yüzüne çimento enjekte ettiler

Estetik operasyonları ucuza yaptırmak isteyen Race Narinesingh sahte doktor olan Oneal Ron'un kapısını çaldı. Sahte doktor Narinesingh'in yanaklarına, dudaklarına ve çenesine çimento bazlı maddeler enjekte etti. Talihsiz kadın defalarca düzeltme ameliyatı geçirmek zorunda kaldı.

Yüzüne çimento enjekte edilmesi sonucu Race Narinesingh'in hayatı kabusa döndü.

Daily Mail'de yer alan habere göre; estetik operasyonları ucuza yaptırmak isteyen Narinesingh'ın yaşadığı korkunç olay, onu defalarca ameliyat masasına yatırdı.

İşlemleri ucuza yaptırmak isteyen Narinesingh, sahte doktor olan Oneal Ron'un kapısını çaldı. Sahte doktor ise Narinesingh'in yanaklarına, dudaklarına ve çenesine çimento bazlı maddeler enjekte etti.

Olayın ardından Race Narinesingh'in yüzündeki dolguların yeri kitleleşmeye başladı.

Hatasını geç fark eden Narinesingh, yaşadığı estetik faciasının izlerini silmek için defalarca bıçak altına yattı.

Yanlış uygulamalar yüzünden adeta bambaşka birisine dönen Race Narinesingh'a Plastik Cerrah Dr. John Martin yardım eli uzattı.

Race Narinesingh, o görüntüsünden kurtulmak için üçüncü düzeltici ameliyatını yaptırmak zorunda kaldı.