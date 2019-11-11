Yüzyılda 13 kez gerçekleşen olay: Merkür, Güneş ile Dünya arasına giriyor

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür yüzyılda sadece 13 kez görülen bir astronomi olayında Güneş ile Dünya arasından geçecek.

Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür, en son 9 Mayıs 2016 tarihinde benzer bir geçişi yapmıştı.

Pazartesi günü Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak olan Merkür, Güneş'e bakıldığında siyah bir leke gibi görülecek. Merkür’ün geçişi; Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu’ndan tamamen, Türkiye’deyse öğleden sonra başlayıp gün batımına kadar gözlemlenebilecek.

Antalya’da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ise ender görülen bu astronomi olayını Türkiye saatiyle 15.40'tan itibaren Youtube kanalından canlı olarak yayınlayacak.

Merkür'ün Güneş'e yakınlığı ve küçük bir gezegen olması sebebiyle bu geçiş çıplak gözle fark edilemeyecek. Astronomi meraklılarının teleskop kullanması gerekiyor.

Bir sonraki geçiş, 13 Kasım 2032’de yaşanacak.