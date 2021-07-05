Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Yüzyılın en kötü çevre felaketlerinden: Onlarca yunus, balina ve kaplumbağa kıyıya vurdu

Hint Okyanusu'nda zehirli atık taşıyan bir kargo gemisinin batmasının ardından, onlarca kaplumbağa, yunus ve balina cesedi Sri Lanka sahillerine vurdu. Söz konusu batık, yüzyılın en kötü çevre felaketlerinden biri olarak anılıyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:02
248 Okunma
Yüzyılın en kötü çevre felaketlerinden: Onlarca yunus, balina ve kaplumbağa kıyıya vurdu

Sri Lanka'da hükümet yetkilileri, mahkemede yaptığı açıklamada zehirli kimyasal taşıyan bir kargo gemisinin Colombo kıyılarında batmasının ardından 176 kaplumbağa, 20 yunus ve dört balina cesedinin ülkenin kıyılarına vurduğunu açıkladı.

Reuters'in bildirdiğine göre, MV X-Press Pearl adlı gemi, 20 Mayıs'ta alev alıp, 2 Haziran'da battığında deniz yaşamı, gemiden salınan zehirli atıklar tarafından öldürüldü. Bununla birlikte batık, Sri Lanka tarihindeki en kötü çevre felaketlerinden biri olarak anılıyor.

TONLARCA ZEHİRLİ KİMYASAL VE YAKIT TAŞIYORDU

185 metre uzunluğundaki, X-Press Pearl, 350 ton yakıtla birlikte gübre ve patlayıcılarda kullanılan 25 ton nitrik asit de dahil olmak üzere binden fazla konteyner taşıyordu. 

Ayrıca gemide, toksinleri emebilen ve genellikle deniz canlıları tarafından yiyecek sanılan nurdles adı verilen 78 ton plastik pelet vardı.  Kurtarma ekipleri ve askerler, tüketildiğinde hayvanlar için ölümcül olabilen bu topaklardan milyarlarcasını hala Sri Lanka kıyılarından temizliyor.

BALIKÇILIK YASAKLANDI

Diğer taraftan, binlerce yerlinin gelir elde etmek için bel bağladığı balıkçılık; petrol, gemi enkazı ve okyanusa dökülen toksinler nedeniyle bölgede yasaklandı.

Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera gazetecilere verdiği demeçte, kıyıdaki ölü deniz canlılarının çoğunun doğrudan bu kimyasallarla zehirlendiğini belirterek, "Güneybatı muson mevsiminde deniz canlıları asla bu şekilde ölmez" dedi.

HİNDİSTAN VE KATAR GEMİYİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

The New York Times'a göre, X-Press Pearl'ün, Sri Lanka sularına girmeden önceş konteynerlerinden birinde nitrik asit sızıntısı nedeniyle alev aldığına inanılıyor. Singapur merkezli operatörü X-Press Feeders, geminin sızdıran konteyneri boşaltmaya çalışırken Hindistan ve Katar limanlarından geri çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, geminin Rus kaptanı da dahil olmak üzere on beş kişi, Sri Lanka'nın Deniz Kirliliğini Önleme Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor ve gemi enkazından kaynaklanan kirlilik hasarı için sivil taleplerle karşı karşıya bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Hint Okyanusuçevre Felaketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor
2021 yılının ilk tropikal kasırgası Elsa, Küba’ya ulaştı: ABD'ye hareket etmesi bekleniyor
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı
Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim