Yüzyılın en kötü çevre felaketlerinden: Onlarca yunus, balina ve kaplumbağa kıyıya vurdu

Sri Lanka'da hükümet yetkilileri, mahkemede yaptığı açıklamada zehirli kimyasal taşıyan bir kargo gemisinin Colombo kıyılarında batmasının ardından 176 kaplumbağa, 20 yunus ve dört balina cesedinin ülkenin kıyılarına vurduğunu açıkladı.

Reuters'in bildirdiğine göre, MV X-Press Pearl adlı gemi, 20 Mayıs'ta alev alıp, 2 Haziran'da battığında deniz yaşamı, gemiden salınan zehirli atıklar tarafından öldürüldü. Bununla birlikte batık, Sri Lanka tarihindeki en kötü çevre felaketlerinden biri olarak anılıyor.

TONLARCA ZEHİRLİ KİMYASAL VE YAKIT TAŞIYORDU

185 metre uzunluğundaki, X-Press Pearl, 350 ton yakıtla birlikte gübre ve patlayıcılarda kullanılan 25 ton nitrik asit de dahil olmak üzere binden fazla konteyner taşıyordu.

Ayrıca gemide, toksinleri emebilen ve genellikle deniz canlıları tarafından yiyecek sanılan nurdles adı verilen 78 ton plastik pelet vardı. Kurtarma ekipleri ve askerler, tüketildiğinde hayvanlar için ölümcül olabilen bu topaklardan milyarlarcasını hala Sri Lanka kıyılarından temizliyor.

BALIKÇILIK YASAKLANDI

Diğer taraftan, binlerce yerlinin gelir elde etmek için bel bağladığı balıkçılık; petrol, gemi enkazı ve okyanusa dökülen toksinler nedeniyle bölgede yasaklandı.

Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera gazetecilere verdiği demeçte, kıyıdaki ölü deniz canlılarının çoğunun doğrudan bu kimyasallarla zehirlendiğini belirterek, "Güneybatı muson mevsiminde deniz canlıları asla bu şekilde ölmez" dedi.

HİNDİSTAN VE KATAR GEMİYİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

The New York Times'a göre, X-Press Pearl'ün, Sri Lanka sularına girmeden önceş konteynerlerinden birinde nitrik asit sızıntısı nedeniyle alev aldığına inanılıyor. Singapur merkezli operatörü X-Press Feeders, geminin sızdıran konteyneri boşaltmaya çalışırken Hindistan ve Katar limanlarından geri çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, geminin Rus kaptanı da dahil olmak üzere on beş kişi, Sri Lanka'nın Deniz Kirliliğini Önleme Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor ve gemi enkazından kaynaklanan kirlilik hasarı için sivil taleplerle karşı karşıya bulunuyor.