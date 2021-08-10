Yüzyılın sonuna kadar yok olabilirler

Pasifik adalarp için uyarı, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) küresel ısınmayla ilgili dönüm noktası olan raporunu dün yayımlamasının ardından geldi. Rapor, ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1,5C üzerinde sınırlandırmak için sera gazı emisyonlarının yarıya indirilmesi gerektiğini gösterdi.

Bilim insanlarına göre, küresel ısınmanın sürekli artması durumunda Pasifik adaları bu yüzyılın sonunda haritadan silinecek.

Pasifik Adaları, üç büyük adal grubundan oluşuyor: Polinezya, Mikronezya ve Melanezya.

Bu bölgede Cook Adaları, Fiji, Kiribati, Mikronezya, Marşal Adaları, Nauru, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu gibi birçok küçük ada ülkesi bulunuyor.

BEKLENİLEN TÜM FELAKETLER DAHA YAKIN BİR TARİHTE GERÇEKLEŞECEK

Fiji'nin Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi ve daimi temsilcisi Satyendra Prasad, "IPCC raporu çok endişe verici. Pasifik'te deniz seviyesinin yükselmesi, alçak arazilerin kaybı ve yüzyılın sonunda tüm ülkelerin ortadan kaybolma ihtimali gibi düşündüğümüz bazı felaket senaryolarını ortaya koyuyor. Ancak, yeni rapora göre, beklediğimiz her şey daha yakın bir zamanda gerçekleşecek” dedi.

Diğer taraftan IPCC raporu, değişen karbondioksit ve diğer sera gazı emisyon seviyelerine dayanan beş senaryo sundu. Raporda özetlenen yüksek ve çok yüksek emisyon senaryolarına göre, yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelerin sırasıyla 3,6C ve 4,4C üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ara senaryoda bile, 2C'lik küresel ısınmanın aşılması son derece muhtemel.

Rapor, aynı zamanda küresel ısınmanın her 0,5C'lik artışının, sıcak hava dalgalarının, yoğun yağışların, kuraklıkların ve aşırı hava olaylarının yoğunluğunda ve sıklığında açıkça fark edilebilir artışlara neden olduğunu buldu.

Prasad ise küresel ısınmanın etkisinin Pasifik'te yıllardır hissedildiğini söyledi:

“Büyük ölçekli sel ve fırtınalar Pasifik’te son zamanlarda çok daha sık meydana geliyor: Dev kasırgaların ve uzun süreli kuraklığın Pasifik'teki küçük adalarda çok daha sık ve çok daha yoğun hale geleceği hemen tahmin edilebilir" dedi.