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Yüzyılların en uzun Ay tutulması geliyor

Son 580 yılda yaşanan en uzun Ay tutulması, 19 Kasım'da birkaç saatliğine gözlemlenebilecek.

17 Kasım 2021 Çarşamba 18:39
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Yüzyılların en uzun Ay tutulması geliyor
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Son yüzyılın en uzun tam Ay tutulması ile 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması 19 Kasım'da gözlenecek.

NASA'dan yapılan açıklamada, Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulmanın 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye süreceği belirtildi.

Açıklamada, tutulmanın ABD'nin 50 eyaleti eyaleti, Kanada ve Meksika, Latin Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinden gözlemlenebileceği kaydedildi.

Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktada olacak.

Öte yandan Holocomb Gözlemevi, tutulma sırasında Ay'ın nasıl görüneceğine ilişkin görüntüleri yayınladı.

Tutulmayı gözlemleyebilmek için herhangi bir özel gözlüğe ihtiyaç olmayacak.

Birkaç saat sürecek olan tutulma meydana geldiğinde Ay, kırmızımsı bir renk alacak.

Bir sonraki tutulma ise 2022'nin mayıs ayında meydana gelecek.

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