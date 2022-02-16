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Zaharova, Batı medyasının haberleriyle dalga geçti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı medyasının tarih vererek Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini iddia ettiği haberlerle dalga geçti.

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:40
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Zaharova, Batı medyasının haberleriyle dalga geçti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li ve İngiliz medya kuruluşlarından Rusya’nın bu yıl için Ukrayna’yı “işgal programını” yayımlamasını istedi.

Zaharova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD ve İngiliz dezenformasyonlarını talep ediyorum: Bloomberg, The New York Times ve The Sun medya kuruluşlarından, bu yıl içinde yaklaşmakta olan işgallerinizin takvimini yayınlamalarını istiyorum. Tatilimi buna göre planlamayı düşünüyorum.” dedi.

ABD kaynaklı medya kuruluşu Politico, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’ya saldıracağını söylediğini iddia etmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu açıklamaları “boş ve temelsiz” olarak değerlendirmiş, gerilimin bu tür haberlerle tırmandırıldığını ifade etmişti.

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